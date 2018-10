Tiffany Haddish presentará los MTV Movie & TV Awards 2018

Actualizado 23/02/2018 15:40:20 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

MTV España emitirá en la madrugada del 18 de junio los MTV Movie & TV Awards 2018. La cadena ha informado que la encargada de presentar dicho evento será Tiffany Haddish, que es actriz, cómica y escritora.

Tiffany Haddish se ha consolidado rápidamente como una de las actrices y cómicas más demandadas en televisión y cine. Comenzó su carrera artística con su interpretación en la película de éxito Plan de chicas, además, ha publicado recientemente un bestseller con el New York Times titulado The Last Black Unicorn, y a finales del año pasado se convirtió en la primera cómica negra en presentar Saturday Night Live.

Su aparición viral en el programa Jimmy Kimmel Live llevó a que Groupon la escogiese como su nueva imagen, actuando en el anuncio que la compañía estrenó en la pasada Supern Bowl.

La actriz confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores la gran noticia, y animo a todo el mundo a ver la gala a través de MTV.

Además, Haddish protagonizará la sitcom de TBS 'The Last OG' junto a Tracy Morgan, y colaborará con Kevin Hart en la comedia de Universal 'Night School', que se estrenará este mismo año.