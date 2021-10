¿Es cierto que la Covid-19 no es una enfermedad nueva?

MADRID, 27 Oct. (Verificat/Europa Press) -

La corriente de mensajes negacionistas sobre el Covid-19, las vacunas para combatirlo o sus causas que circula por Internet llega hasta el punto de negar la propia enfermedad, afirmando, como en este artículo, que la Covid-19 no es una enfermedad nueva y que ya existía antes de la llegada del SARS-CoV-2. ¿Pero qué hay de cierto en esto?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

El COVID-19 no es una enfermedad nueva porque se trata de un "síndrome hemofagocítico".

CONCLUSIÓN

Es falso. El coronavirus provoca síntomas que también causa el síndrome hemofagocítico, pero esto no significa que este síndrome y el COVID-19 sean lo mismo y que por tanto se pueda decir que el COVID-19 ya era conocido. Sería como decir que como el coronavirus causa tos, no es una enfermedad nueva porque la gripe o la neumonía también causan tos y ya son conocidas.

JUSTIFICACIÓN

La COVID-19 puede provocar una tormenta de citoquinas, un síntoma que también provoca el síndrome hemofagocítico, pero esto no justifica que se trate de una enfermedad ya conocida. La COVID-19 no se había diagnosticado antes de diciembre de 2019 en humanos porque no ha habido evidencia científica hasta entonces de que el SARS-CoV-2, el virus que la causa, hubiese producido alguna infección previamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web afirma textualmente: "la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan (República Popular China)".

Que una de las complicaciones de la enfermedad de la COVID-19 se relacione con el síndrome hemofagocítico (las dos tienen en común la producción de tormenta de citoquinas) no significa que la enfermedad en sí misma ya se conociese. Es lo mismo que decir que, como la COVID-19 causa tos, no es una enfermedad nueva (con la gripe o la neumonía también tosemos, por ejemplo).

Por otro lado, sin SARS-CoV-2 no hay COVID-19. Por eso, no se puede decir que la COVID-19 se conociera antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas. Esto es, antes de diciembre de 2019: "El SARS-CoV-2 es una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado en humanos antes", indica el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, y añade que la COVID-19, que significa en realidad 'coronavirus disease 2019', es la enfermedad respiratoria que causa.

Durante los peores meses de la pandemia se habló mucho en la prensa de las tormentas de citoquinas, porque era una de las complicaciones con peor pronóstico para pacientes con COVID-19, una reacción descontrolada del sistema inmunitario que supuso, para muchos enfermos, perder la vida. Se da cuando el sistema inmunitario, tras haberse infectado por COVID-19 u otra infección libera a las citoquinas, unas proteinas encargadas de dirigir a las células inmunitarias al lugar de la infección.

A su vez, estas citoquinas incitan a estas mismas células inmunitarias a producir más citoquinas, que tienen además la particularidad de ser proinflamatorias. Lo normal es que la producción se mantenga bajo control, pero a veces las citoquinas se disparan, y el proceso se vuelve imparable, lo que deriva en una reacción inflamatoria exagerada (de ahí el nombre de tormenta de citoquinas).

El síndrome hemofagocítico, también produce esa tormenta de citoquinas y se caracteriza, según un artículo en la revista Anales de Pediatría, "por una respuesta inadecuada del sistema inmunológico a un desencadenante, sea infeccioso, neoplásico, reumatológico o metabólico, dando lugar a una reacción inflamatoria exagerada". Pero este síndrome no es una única enfermedad "sino un síndrome clínico asociado a gran variedad de causas subyacentes que conducen al mismo fenotipo inflamatorio característico". En otras palabras, significa que este síndrome puede darse en multitud de contextos (infección por bacteria, trasplante de órgano, cáncer, presencia de hongos, etc). En adultos lo más habitual es que se presente tras alguna infección viral grave.

