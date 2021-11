No, no es cierto que "hagas lo que hagas, no vas a cambiar nada" ante el cambio climático

MADRID, 24 Nov. (Verificat/Europa Press)

Una de las opiniones que circula por Internet más críticas contra la efectividad de la responsabilidad individual en la lucha contra el cambio climático afirma que las acciones individuales no afectarán ni impedirán el desarrollo del cambio climático. Estas afirmaciones han cobrado fuerza tras ser apoyadas por 'youtubers' famosos como Dalas, que tiene más de 10 millones de seguidores en su canal. ¿Hasta qué punto es eso cierto?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Las acciones de los ciudadanos no impedirán el cambio climático.

CONCLUSIÓN

Es engañoso. Es cierto que una sola persona no puede cambiar nada aunque reduzca a cero su huella de carbono y que se necesita la implicación de todos los actores de la sociedad para conseguir el objetivo de no rebasar los 1,5 grados de aumento de temperatura, pero si una buena parte de la población lleva a cabo ciertas acciones de manera simultánea (como reducir el consumo de carne o evitar usar el coche), estas ayudarán a reducir notablemente la emisión de gases con efecto invernadero.

JUSTIFICACIÓN

El youtuber dice más de una decena de veces en su vídeo que las acciones individuales no van a evitar el cambio climático, afirmando que, independientemente de lo que haga cada uno a título personal, modificar la industria es la única forma de reducir de manera determinante las emisiones de dióxido de carbono, algo que no cree posible: "Si consiguieras no emitir nada de CO2 a la atmósfera, equivaldría a tan solo un segundo de lo que emite cada segundo la industria. No vas a parar el cambio climático, da igual lo que hagas. Para la industria eres insignificante, y además la industria tampoco se puede parar".

Es cierto que el CO2 emitido por el conjunto de los hogares españoles, instituciones y comercios representa solo el 8,8% del total de las emisiones del país. Es el cuarto sector, por detrás del transporte (29%), la industria (20,6%) y la agricultura y ganadería (12,5%), según datos del Gobierno de España para 2019 (los de 2020 se vieron muy alterados por la pandemia). Sin embargo, todos los expertos consultados están de acuerdo en que una sola persona por sí misma no puede producir un impacto significativo en cuanto al volumen total de CO2 que se emite a la atmósfera a través de sus acciones, pero insisten en que "cualquier emisión que se reduzca contribuye a no pasar de los famosos 1,5 grados", tal y como señala Enric Aguilar, climatólogo y director del departamento de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). El ambientólogo y divulgador climático Andreu Escrivà añade: "Lo importante son los cambios estructurales, que vienen por el hecho de que una parte grande de la sociedad se convenza de que son necesarios".

Lo cierto es que, al contrario de lo que asegura Dalas, sí hay evidencia científica de que la ciudadanía pueda promover un cambio. Según se indica en la publicación 'Las éticas del cambio climático global', editada por Cambridge University Press, la humanidad puede evitar la emisión de 25.000 millones de toneladas (gigatoneladas) de CO2 para 2060 simplemente variando su dieta evitando la carne o renunciando a los viajes aéreos.

Un metaestudio publicado en 2020 en la revista Environmental Research Letters cogió todos los estudios sobre cuáles eran las acciones individuales con mayor potencial de mitigación de gases de efecto invernadero en ámbitos como el transporte o la alimentación. Las emisiones se midieron en toneladas de CO2eq por persona y año (el CO2eq, CO2 equivalente, incluye los seis gases de efecto invernadero recogidos en el Protocolo de Kioto: dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre).

En España cada persona emite anualmente un total de 7,1 toneladas de CO2 equivalente (algo por debajo de la media europea, 8.4 toneladas). Dentro de los objetivos marcados en el Acuerdo de París, se estableció que la huella de carbono debía reducirse un 55% en comparación con 1990, y que para 2050 el porcentaje debe estar a cero.

Este estudio concluyó que, en transporte, los hábitos con el mayor potencial de mitigación incluyen vivir sin automóviles y cambiar a un vehículo eléctrico de batería, con un potencial de reducción medio de más de 1,7 toneladas de CO2 equivalente por persona anualmente. Tal y como señala el Parlamento Europeo, el transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de CO2 en la UE, de las cuales el 72% proviene del transporte por carretera.

En el contexto de los alimentos, el mayor ahorro consiste en la adopción de una dieta vegana, la cual tiene un potencial de mitigación promedio de 0,9 toneladas de CO2eq per cápita al año. Para aquellos que son incapaces de seguir una dieta de este tipo, está también la opción de reducir el consumo de ciertos tipos de carne, en especial la de vaca: su producción es una de las más contaminantes, muy por delante de la de gallina y cerdo.

En el ámbito de la vivienda, el mayor impacto proviene de consumir energía que provenga de fuentes renovables, y la rehabilitación y renovación del hogar son las opciones con mayor potencial de mitigación con una media de 1,6 y 0,9 toneladas de CO2eq por persona cada año, respectivamente.

El youtuber asegura también que "nadie va a renunciar a su comodidad para frenar el cambio climático". Al tratarse de una predicción a futuro, lo que afirma no se puede verificar, pero las encuestas apuntan en la dirección contraria. Una encuesta, realizada por Pew Research a más de 16.000 adultos en 17 países, observó que en todos los países menos Japón, al menos 7 de cada 10 estaba dispuesto a hacer algunos o muchos cambios en la forma en que viven y trabajan para ayudar a abordar el cambio climático.

Otra encuesta, que publicó el pasado julio la consultora GAD3 para Engie España, reflejó una predisposición al cambio incluso mayor en España: según el informe, "sólo el 7% de la sociedad española no está dispuesta a cambiar sus hábitos para luchar contra el cambio climático, frente a una rotunda mayoría (el 91%)", hasta el punto de que el 57% admite que pagarían más por un producto sostenible, priorizando la automoción y la alimentación frente a la ropa y el turismo.

Desde que se demostrara que el cambio climático es una realidad y que se pueden ver sus efectos actualmente en las temperaturas de todo el planeta, están surgiendo nuevas narrativas anti-climáticas que se mueven en los grises, entremezclando verdades con afirmaciones sin una robusta base científica y cuestionando la forma en la que los países plantean la emergencia climática. Un ejemplo es este de Dalas, que insiste en que no se puede hacer nada, pero hay otros, como que el gasto que supondría cambiar toda la industria es mucho mayor que las consecuencias de la propia emergencia climática, o que en realidad beneficiará a ciertos países.

Escrivà señala las razones que están detrás de este comportamiento: "Al final lo que hacen todos los negacionistas del cambio climático, en unos casos por ignorancia pero sobre todo por una ideología muy clara, es tratar de obstaculizar al máximo la toma de decisiones que cambien la estructura sistémica de cómo funciona nuestra sociedad, que es lo que acaba causando el cambio climático".

FUENTES

- Verificat

- Emisiones de gases de efecto invernadero, según el Gobierno de España

- Enric Aguilar, climatólogo y director del departamento de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili

- Andreu Escrivà, ambientólogo y divulgador climático

- ¿Puede la ciudadanía promover un cambio ante el calentamiento global?, en Science Direct

- Las éticas del cambio climático global, por Cambridge University Press

- Metaestudio de Environmental Research Letters

- Protocolo de Kioto

- Acción Climática en España, según el Parlamento Europeo

- Emisión de CO2 de los coches, según el Parlamento Europeo

- El impacto climático de comer carne, según CarbonBrief

- Encuesta de Pew Research

- Encuesta de GAD3

- Pruebas de que el cambio climático existe

Esta verificación se publicó originalmente en Verificat. Si os llegan mensajes que os parecen dudosos, podéis reenviárnoslos al 666 908 353 y el equipo de Verificat lo verificará.