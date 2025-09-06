Asistentes al GP de Cataluña disfrutan de Marc Márquez: "Es muy divertido verle ganar"

Montmeló acoge este fin de semana el Gran Premio de Cataluña de Moto GP, donde miles de persones aprovechan para disfrutar del regreso de Marc Márquez a lo alto de la clasificación. Asistentes al circuito de Montmeló aseguran que "es una ilusión y alegría" ver ganar a Marc Márquez tras años de lesiones. "Esperamos verle así los próximos años. Es muy divertido verle ganar". "Es un campeón", añaden. El piloto español de Ducati ha conseguido el triunfo este sábado en la carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Cataluña, aprovechando la caída al suelo a cuatro vueltas del final de su hermano Álex Márquez, que había conquistado la pole unas horas antes.