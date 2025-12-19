Toledo irá a los tribunales tras ratificarse que ha quedado fuera de los fondos europeos EDIL

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este viernes un recurso ante los tribunales después de ratificarse que la ciudad se ha quedado fuera de los fondos europeos EDIL.

El regidor, que ha informado de que esta mañana se ha notificado al Ayuntamiento la resolución definitiva en relación a las ayudas del Ministerio por los fondos EDIL, ha recordado que Toledo se presentó "con un proyecto verdaderamente importante" que contemplaba actuaciones "esenciales" para el presente y el futuro de la ciudad.

"Se nos confirma esa exclusión contraviniendo las bases que regulaban la concesión de estas ayudas, en una decisión que es completamente injusta y arbitraria para los intereses de la ciudad de Toledo", ha apostillado el alcalde.

Es por ello que ha anunciado un recurso ante los tribunales para volver a tener esas ayudas porque, a su juicio, es "completamente inentendible" que se haya excluido a Toledo con un proyecto que tiene una puntuación de 68,5 puntos, cuando hay otras capitales de provincia en España que cuentan con esa ayuda con 60 puntos, por ejemplo.