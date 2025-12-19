UGT y CCOO anuncian acciones legales contra Alimerka por el exceso de jornada

Archivo - Camión de suministro de Alimerka. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado acciones legales contra la empresa Alimerka por el exceso de jornada acumulado por la plantilla desde el 1 de enero, tras la implantación efectiva de la jornada semanal de 37,5 horas.

Según han explicado ambas organizaciones sindicales en una nota de prensa, la empresa ha venido acumulando horas de trabajo en exceso sin ofrecer compensación alguna a las trabajadoras y trabajadores, ni en forma de retribución económica ni de descanso equivalente, tal y como recoge el convenio colectivo y la legislación vigente.

Lejos de corregir esta situación, señalan los sindicatos, Alimerka ha cancelado unilateralmente la reunión prevista para abordar este asunto, dejando a la plantilla sin explicaciones y, a su juicio, con el objetivo de ahorrar costes a costa del esfuerzo de las personas trabajadoras.

Ante esta situación, UGT y CCOO anunciaron este jueves, 18 de diciembre, el inicio de un proceso de demandas masivas individuales para garantizar que la empresa cumpla la ley y restituya a cada trabajador y trabajadora el tiempo trabajado de más.

Ambos sindicatos han hecho un llamamiento a toda la plantilla para que contacte con sus delegados sindicales, recopile la documentación necesaria y no deje transcurrir los plazos legales para la interposición de las demandas.

Asimismo, han informado de que el próximo martes, 23 de diciembre, se ha convocado a la empresa en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en "un último intento de que recapacite y se siente a negociar con la representación legal de las personas trabajadoras la compensación del exceso de jornada adeudado".