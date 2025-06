Cucurella vuelve a Alemania: "Estoy preparado porque me van a volver a pitar"

Marc Cucurella fue el gran protagonista de los cuartos de final de la pasada Eurocopa que España y Alemania disputaron en Stuttgart. Una mano suya en el minuto 107 del partido no fue considerada como punible por el colegiado inglés Taylor y en Alemania le pitarán como ocurrió en la final. "Los recuerdos son todos bonitos porque ganamos el título. No hice nada malo. Estoy preparado porque me van a volver a pitar. No me afecta y si la presión cae en mí, pues perfecto. Sé que va a pasar y lo que intentaré es centrarme en jugar", ha dicho.