Djokovic defiende a Alcaraz: "Tiene mucho tiempo de representar a su país"

El tenista serbio Novak Djokovic ha defendido este jueves a Carlos Alcaraz, que este año no competirá en la fase de grupos en las Finales de la Copa Davis que se celebra en Valencia, y ha asegurado que con 20 años de edad "tiene mucho tiempo de representar a su país". Djokovic, que llega a Valencia tras ganar el US Open, ha recordado que en sus 20 años de carrera no ha jugado todos los años con Serbia: "Es normal que tras jugar muchos torneos individuales te sientas cansado, para él tiene la esperanza de que España se clasifique para la final de Málaga", Aun así, entiende que España no esté muy "contenta" con él por su ausencia, aunque considera que para el resto de equipos que participan en esta competición "es mejor".