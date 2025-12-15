El alcalde de Leganés dice que redadas en La Cubierta no son "controles puntales" sino un plan para expulsar a "gentuza"

El acalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, junto a agentes de Policía Nacional - AYUNTAMIENTO LEGANÉS

LEGANÉS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha asegurado que las redadas contra bares de la plaza de toros La Cubierta no son operación "puntuales" en uno de los entornos más conflictivos de la localidad, sino "una línea de trabajo" para expulsar a "gentuza" de la ciudad.

"Desde que llegué a la Alcaldía dejé claro que la Seguridad Ciudadana sería una de nuestras prioridades y que los delincuentes me tendrían enfrente. Es inevitable que haya gentuza en determinados ámbitos, pero desde el Ayuntamiento, y en estrecha colaboración con la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, estamos poniendo todos los medios que están en nuestra mano para que este tipo de personas estén lejos de Leganés", ha señalado.

En esta línea, ha avanzado que el municipio "continuará desarrollando operativos periódicos de control en las zonas de ocio y aquellos puntos donde sea necesario reforzar la convivencia y el cumplimiento de la Ley".

El segundo operativo de estas características llevado a cabo el fin de semana se saldó con 19 detenidos y 376 personas identificadas, que se suman a los 30 detenidos que hubo en la redada anterior.

LA REDADA DEL FIN DE SEMANA

En la operación se comprobó que los establecimientos inspeccionados cumplieran los límites de aforo, los controles de acceso, que no hubiera menores y también se realizaron controles de estupefacientes, levantándose diez actas por tenencia de sustancias. Además de en La Cubierta, también se ejecutaron inspecciones en dos establecimientos de copas de la ciudad.

De los 19 detenidos, 17 fueron por infracciones de extranjería, uno por quebrantamiento de condena y otro por reclamación judicial. Además, se levantaron cuatro actas administrativas y seis inspecciones de trabajo.

Esta operación conjunta entre la Policía Local de Leganés, Policía Nacional e Inspección de Trabajo estuvo coordinada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés.