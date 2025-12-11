Eric Garcia, sobre Real Madrid: Nunca me voy a alegrar de que a un rival le vayan las cosas mal

El central del FC Barcelona Eric Garcia ha asegurado este jueves tras firmar su nuevo contrato como blaugrana hasta 2031 que está contento de seguir con el "sueño" de infancia de triunfar como 'culer', y asegura que al grupo le espera un "futuro increíble" dado el talento y la juventud de los jugadores, mientras que sobre el Real Madrid comentó que no se alegra de que las cosas no les vayan bien si bien matiza que, dado su pasado como 'citizen', celebra el triunfo del City de Guardiola en el Bernabéu.