El PP ganaría con 30-32 escaños, PSOE bajaría a 16-18 y Vox subiría a 9-11, según sondeo de Sigma Dos para El Mundo

Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre en Extremadura al conseguir entre 30 y 32 escaños, mientras que el PSOE bajaría hasta 16 o 18 parlamentarios, y Vox se dispararía a entre 9 y 11 escaños, al igual que Unidas por Extremadura, que obtendría entre 7 y 8 diputados.

Así se recoge en un sondeo de Sigma Dos para El Mundo, recogido por Europa Press, según el cual, la presidenta extremeña en funciones y candidata del PP, María Guardiola, obtendría el 44,9 por ciento de los votos, lo que supone 6,1 puntos mas respecto a 2023, pero no obtendría la mayoría absoluta.

Por su parte, el sondeo establece una baja del PSOE que pasaría del 39,9 por ciento de los votos en 2023, a conseguir el 24,7 por ciento en estos comicios, con lo que se movería en una horquilla de entre 16 y 18 diputados autonómicos.

Diferente escenario le dan el sondeo a Vox, que le otorga un 15,3 por ciento del voto en las elecciones de este domingo, frente al 8,1 por ciento de 2023, por lo que obtendría entre 9 y 11 escaños en la Asamblea de Extremadura.

Finalmente, Unidas por Extremadura lograría, según este sondeo, el 11,5 por ciento del voto y obtendría entre 7 y 8 escaños, frente al 6 por ciento del apoyo y cuatro diputados que obtuvo en 2023.