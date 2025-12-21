Resultados elecciones autonómicas de Extremadura 2025 del 21D

Resultados de las elecciones de Extremadura en tiempo real - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños están llamados a votar este domingo 21 de diciembre de 2025 la composición de la Asamblea autonómica que elegirá al próximo Gobierno de la región.

El reparto de los 65 escaños de la Asamblea -36 por Badajoz y 29 por Cáceres- definirá si alguna fuerza alcanza los 33 diputados necesarios para la mayoría absoluta en la primera votación o si será necesaria una negociación posterior.

Durante el escrutinio, podrás consultar en esta página los resultados del escrutinio en tiempo real en el siguiente gráfico: