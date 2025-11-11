Extremadura-Sevilla, Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia, duelos destacados en la Copa

Los duelos entre Extremadura y Sevilla, Torrent y Real Betis, y Cartagena y Valencia, han sido los más destacados en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey MAPFRE, celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, eliminatorias de treintaidosavos de final que se disputarán del 2 al 4 de diciembre. La visita del Sevilla al Francisco de la Hera para medirse al CD Extremadura será uno de los platos fuertes de la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido en el que el fallecido José Antonio Reyes, ex del Sevilla y del desaparecido Extremadura UD, estará muy presente, ya que los últimos minutos como futbolista del utrerano tuvieron lugar en la localidad de Almendralejo.(Fuente: RFEF)