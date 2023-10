De la Fuente: "No me han explicado por qué voy como testigo, pero estoy muy tranquilo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que no le han "explicado" por qué debe ir a testificar el próximo 20 de octubre en el juicio por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, pero advirtió que está "muy tranquilo", mientras que pidió "hablar sólo de fútbol" ahora que España, junto a Marruecos y Portugal, ha sido designada candidata única para albergar el Mundial de 2030. "Estoy fenomenal, iré cuando tenga la citación, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a casa tan feliz. No me lo han explicado (por qué ha sido citado), pero estoy muy tranquilo", señaló De la Fuente en la rueda de prensa tras dar la lista de convocados para los partidos ante Escocia y Noruega.