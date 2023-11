Unas 100 personas piden ante la comisaría de Via Laietana de Barcelona que sea un centro de memoria

Unas 100 personas según cifras de la Guardia Urbana se han concentrado este domingo ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona para pedir que se convierta en un "centro de memoria", un día antes del 48 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. El acto ha sido organizado por las entidades impulsoras de 'Via Laietana 43. Fem justícia, fem memòria', entre las que se encuentra Òmnium Cultural, Irídia, Fundació Cipriano García de CC.OO. de Catalunya, Amical de Mauthausen y Ateneu Memòria Popular. También incluye el European Observatory on Memories (Eurom), Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, Comissió de la Dignitat, Comissió de la Memòria Històrica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y Associació Catalana de Persones ExPreses Polítiques del Franquisme. Durante el acto, presentado por los actores Enric Majó y Carme Sansa, han intervenido personas que fueron torturadas en la Jefatura y ha habido actuaciones musicales de los cantautores Quico Pi de la Serra, Sílvia Comes y Jordi Montañez y del grupo Adala.