El 29% de los españoles tiene más dificultades de audición por el uso de la mascarilla

El uso de la mascarilla ha puesto de manifiesto las dificultades de audición de muchas personas. El 29 % de los españoles afirma tener problemas en ese sentido, según concluye un estudio realizado con motivo del Día de la Audición por la compañía especializada en audiología Aural Widex, en colaboración con Ipsos.Además de las mascarillas, las videollamadas y el teletrabajo han destapado dificultades auditivas en personas que no eran conscientes de este problema.El estudio Bienestar y salud auditiva de los españoles también revela que los encuestados no podrían renunciar a los sonidos que los vinculan con otras personas. Durante la pandemia, el 66% de los españoles ha echado de menos el sonido de los besos, las risas y los abrazos de sus seres queridos. El 94% considera que la pérdida auditiva puede afectar al bienestar emocional y limitar las relaciones sociales, tal y como sostienen los expertos.Los especialistas alertan de que la pérdida auditiva o hipoacusia no tratada puede derivar en un deterioro en las relaciones sociales y en un sentimiento de tristeza y apatía. Por eso en los centros Auditivos Aural Widex recomiendan realizar revisiones de manera periódica.