Publicado 26/10/2025 13:47:06 +01:00CET

3.000 dorsales marchan por las calles de Barakaldo contra el cáncer de mama metastásico

Este domingo ha tenido lugar en Barakaldo (Bizkaia) la celebración de la novena edición de la marcha solidaria de la asociación Intervención Solidaria Barakaldo y el Centro Gallego. En esta ocasión, todo lo recaudado con las inscripciones de esta iniciativa se dedicará a la asociación de cáncer de mama metastásico Maite Ta Bizi. La prueba se ha dividido en una carrera de 8 kilómetros y en una marcha a pie por el mismo recorrido. El buen ambiente ha desafiado al mal tiempo atmosférico que ha presentado el norte en la mañana de este domingo y Barakaldo ha lucido multitud de camisetas azules en favor de la causa.

