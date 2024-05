Unos 40 proanimalistas protestan ante la plaza Monumental de Barcelona contra un acto taurino

Unos 40 proanimalistas se han concentrado este jueves por la tarde ante la plaza de toros Monumental de Barcelona contra una celebración taurina que organizan entidades taurinas de Catalunya con motivo del Día Internacional de la Tauromaquia. Convocados por Pacma y Animal Save Barcelona, los manifestantes reclaman la abolición de la tauromaquia y llevan pancartas en las que se puede leer 'Liberación animal', 'No hay forma humana de matar' y 'Barcelona aún apesta a toros muertos'. Los proanimalistas han entonado cánticos como 'No pararemos hasta la abolición', 'Aquí estamos, nosotros no matamos', 'Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir' y 'La tortura no es arte ni es cultura'.

