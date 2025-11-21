El 50 aniversario de la monarquía en España pone su broche de oro en el Congreso

El 50 aniversario de la monarquía en España ha cobrado protagonismo este viernes en el Congreso, donde el rey Felipe VI se ha incluído entre los "herederos y continuadores de aquellos comienzos". Así lo ha afirmado en un acto sobre el papel de la Corona en el tránsito a la democracia que ha acogido el Congreso, un lugar "donde se encarna la idea de una España reunida" Y en estas cinco décadas, el jefe de Estado ha recordado que "con la pluralidad, con el contraste de ideas, con el debate -a veces bronco y acalorado- se ha construido el gran edificio de la democracia española".(Fuente: Europa Press y Congreso)