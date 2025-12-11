El SER llegará a Puente de Vallecas y Moratalaz y se extenderá por Fuencarral, Carabanchel, Latina o Usera

Archivo - Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) llegará por primera vez a los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz y se extenderá por Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Latina, Usera y Ciudad Lineal.

Es una de las novedades que incorpora la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible, que este jueves pasará por la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Con ella el SER se amplía a 22 barrios, 17 de ellos nuevos, repartidos por siete distritos para "garantizar una ordenación racional del espacio público en los barrios con mayor demanda de aparcamiento", ha explicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante a la cabeza. Esta medida permitirá incorporar 66.120 nuevas plazas SER, esto es, un incremento del 36% respecto al número actual, de 181.493 plazas.

El SER se extenderá ahora por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a dos nuevos distritos, Puente de Vallecas y Moratalaz, de modo que la regulación estará presente en quince distritos.

La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La extensión se habilitará en dos fases. En la primera, antes del 31 de diciembre de 2029 alcanzará a los barrios ya contemplados en la ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprobó en septiembre de 2021 sumando 11.372 plazas: Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal).

Y en una segunda, antes del 31 de diciembre de 2035 continuará la expansión para las nuevas áreas incluidas en el proyecto que este jueves se aprueba sumando 66.120 nuevas plazas: Valverde (Fuencarral-El Pardo); Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina); Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre (Carabanchel); Zofío y Orcasur (Usera); Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción (Ciudad Lineal); Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua (Moratalaz) y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia (Puente de Vallecas).

De estes modo, el SER pasará de las 181.493 plazas actuales a 258.985, un 42,7% más, la mayoría para residentes, han destacado desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.