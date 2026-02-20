Abogado de Compromís de la dana señala que puede que el chófer de Mazón tuviera la información

Valencia, 20 de febrero de 2026. El abogado de la acusación popular de Compromís en la instrucción de la dana, Armando Galán, ha señalado que a la hora que suena el Es-Alerta el 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, va en el vehículo y "no se le ve muy preocupado", por ello indica que "puede que tuviera" la información. Además, ha destacado que nadie mostró "sorpresa" con la "recepción" del mensaje" y ha confirmado que llegó al Palau "sobre las 20h" y de camino a la Eliana reciben el Es-Alert.