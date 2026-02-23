Cambio de horario de verano 2026: cuándo es y a qué hora se adelanta el reloj en España

Archivo - Una persona cambiando la hora en un reloj, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El horario de verano en España en 2026 comenzará el domingo 29 de marzo, según el calendario aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ese día, a las dos de la madrugada (una en Canarias), los relojes se adelantarán hasta las tres, por lo que el domingo tendrá una duración oficial de 23 horas.

La fecha está recogida en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, que fija el calendario oficial de los cambios de hora hasta 2026 en cumplimiento del Real Decreto 236/2002.

EL CALENDARIO OFICIAL DEL CAMBIO DE HORA

El sistema de alternancia entre horario de invierno y verano en España está regulado por el Real Decreto 236/2002, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La normativa establece que cada cinco años debe publicarse un calendario oficial con las fechas concretas del inicio y final del horario de verano, con el objetivo de que ciudadanos, empresas y administraciones puedan planificar con antelación los ajustes horarios.

CUÁNDO FINALIZA EL HORARIO DE VERANO EN 2026

El periodo de horario de verano en 2026 concluirá el domingo 25 de octubre, también según el calendario oficial vigente.

En esa ocasión, el cambio tendrá lugar a las 3.00 horas de la madrugada (2.00 en Canarias), cuando los relojes se retrasarán sesenta minutos. Como resultado, el día tendrá una duración oficial de 25 horas.

El calendario actualmente en vigor fija las fechas del cambio horario hasta 2026, en línea con el sistema que continúa aplicándose en España y en otros países del entorno europeo.