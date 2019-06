Publicado 21/06/2019 17:26:24 CET

El abogado de los miembros de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ha basado este viernes buena parte de su intervención ante el Tribunal Supremo en señalar a la víctima y ha descalificar el relato de los hechos que se hizo en la primera sentencia que les condenó a 9 años de cárcel por abuso sexual. "Simplemente tenía que decir que no. Claro que no es no. Pero para que sea no, hay que decir no", ha señalado.