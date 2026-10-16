Acusado por difundir el bulo del 'caso Bar España' muestra su arrepentimiento: "Pido disculpas"

Castellón De La Plana, 16 de octubre de 2026. Uno de los acusados de difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', Juan Lankamp, por el que se atribuyó con informaciones falsas, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia en un bar de la localidad de Benicarló, ha mostrado su arrepentimiento a la salida de la primera sesión del juicio contra seis personas acusadas de difundir este bulo. "No sabía el alcance que iba a tener esto. Pido disculpas ante la gravedad de los hechos", ha asegurado el acusado en declaraciones a los medios. La jurista Rahma Lakrirah y miembro de la Defensa de Lankamp y otro de los acusados ha señalado que ambos están muy arrepentidos: "No sabían que iba a tener tanto alcance y obviamente cometieron el error de no comprobar los hechos", ha indicado.