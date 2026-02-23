Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde mañana los aranceles anulados por el Supremo

Madrid, 23 de febrero de 2026. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha informado de que pondrá fin a partir de este martes a la recaudación de los aranceles adicionales impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), después de que el Tribunal Supremo estadounidense considerase el pasado viernes que el presidente del país, Donald Trump, se extralimitó al recurrir a esta norma de 1977 para fijar los gravámenes. (Fuente: cbp.gov/EBS/WH)