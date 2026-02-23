Al menos dos heridos graves en una explosión en una fábrica de pirotecnia en Lantaron (Álava)

Archivo - Un bombero trabaja en las labores de extinción - David de Haro - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas en una explosión registrada en una fábrica de pirotecnia ubicada en el concejo de Bergüenda, perteneciente al municipio alavés de Lantaron.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad, la deflagración se ha producido a las 11.10 horas de este lunes. Como consecuencia, dos personas ha sufrido heridas de gravedad.

La Ertzaintza ha procedido a acordonar la zona y al lugar se han desplazado los servicios de emergencias, además de bomberos y efectivos de desactivación de Explosivos de la Policía vasca.