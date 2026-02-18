Aena propone 13.000 millones de inversiones y una subida media anual de tarifas de 43 céntimos

Madrid, 18 de febrero de 2026. El Consejo de Administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031. El plan, remitido ya a la Aviación Civil y a la CNMC, busca blindar la seguridad y capacidad de los aeropuertos españoles para gestionar una previsión de 1.690 millones de pasajeros en los próximos cinco años. Además, Aena propone un incremento medio anual de la tarifa de 0,43 euros por pasajero.