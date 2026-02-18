Condenado a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de su hija de tres años y contagiarle una gonorrea en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de hija de tres años y contagiarle una gonorrea en Palma.

La Sala ha rebajado la petición de 15 años de cárcel que reclamaba inicialmente la Fiscalía y ha impuesto al condenado la obligación de indemnizar a la víctima con 20.000 euros.

El Tribunal ha considerado probado que el hombre, sabiendo que era portador de la enfermedad, se la contagió a su hija durante los contactos sexuales que se producían cuando se bañaban juntos. La víctima tuvo que recibir tratamiento médico durante cerca de un año.

La defensa del condenado, que ejerce el letrado Daniel Castro, ha adelantado que recurrirá la sentencia entendiendo que la Sala no ha tenido en cuenta los argumentos en favor de su defendido y expuestos en la vista, referidos a la posibilidad de un contagio accidental, por los baños o las toallas compartidas.

Para la defensa sólo se podía atribuir a su cliente un delito de lesiones por imprudencia al considerar que no hay prueba alguna de que se produjera un abuso sexual.

El mismo procesado reconoció durante el juicio, celebrado a finales de enero, que sus hábitos de higiene eran pobres y que tenía frecuentes discusiones con sus parejas sobre esta problemática. Reconoció, por ejemplo que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña.

Varios forenses mantuvieron durante la vista pública una acalorada discusión sobre la transmisión y la supervivencia de la bacteria.