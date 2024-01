Air Rail, premio Pyme del Año en Madrid

Cuando un viaje se inicia, muchos elementos entran en juego, muchos de ellos dependen directamente de Air Rail, el premio Pyme del Año en Madrid, un galardón de la cámara de comercio y Banco Santander.TOTAL José Manuel García Prieto, presidente de Air Rail "quienes somos"(VER SUBRAYADO AMARILLO EN EL MINUTADO)Fundada en Madrid en 1992, en la actualidad son un grupo de más de 120 personas, con perfiles muy diversos y cualificados. La idea partió de José Manuel cuando trabajaba en el sector ferroviario.TOTAL historia pymeCon sede central en Madrid, sociedad en Portugal y conexiones en toda Europa, su crecimiento internacional parece no tener fin.TOTAL InternacionalizaciónLa sostenibilidad y la innovación son algunos de sus retos diarios.TOTAL "Innovación"Uno de sus objetivos actuales es electrificar toda su flota de vehículosPara que el motor no se pare, la financiación debe fluir.El viaje no ha acabado para esta pyme pionera e innovadora, comprometida con la excelencia y la transformación de los sectores donde opera.