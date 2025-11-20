Airbus garantiza "más carga de trabajo" en las plantas de Cádiz y Tablada (Sevilla)

Airbus ha apostado por el proyecto 'Eurodrone', en el que colaboran diversos países europeos y que representa una oportunidad estratégica para el posicionamiento de Sevilla en programas tecnológicos de defensa. En este sentido, supondrá "más carga de trabajo" en las plantas de Cádiz y Tablada (Sevilla).Así lo ha afirmado el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, en declaraciones a medios durante la celebración del 15º aniversario del Centro Internacional de Entrenamiento Airbus San Pablo.