La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido la política para la "gente de a pie" que desarrollan los socialistas frente a la "insensibilidad social", el "catastrofisimo" y el "no, no y no" del Alberto Núñez Feijóo en su primer año al frente del PP a las diferentes iniciativas que ha venido implementando el Gobierno nacional.(Fuente: PSOE)