Álvarez de Toledo pide impulsar una "reconstrucción nacional" y "devolver a España la decencia"

Pamplona, 8 de noviembre de 2026. La diputada del Partido Popular y número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido el voto para su partido en las elecciones generales del 29 de noviembre para impulsar un proceso de "reconstrucción nacional" y "devolver a España la decencia" frente a un gobierno que ha calificado de "cleptocracia" con un proyecto "exclusivamente de poder personal". Así lo ha afirmado este domingo en Pamplona, donde ha participado en un coloquio abierto junto con el presidente de la comisión gestora del PP de Navarra y número dos al Congreso por la Comunidad foral con la coalición UPN-PP, Sergio Sayas. (Fuente: Imágenes Cedidas)