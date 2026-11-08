Democracia 21 propone aplicar la IA como "factor de productividad" y tomar medidas ante la destrucción de empleo

1131790.1.260.149.20261108111950 La presidenta de Democracia 21, Miriam González, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Democracia 21, la abogada Miriam González, ha propuesto impulsar la Inteligencia Artificial (IA) en España como un "factor de productividad" en todos los sectores económicos, al tiempo que ha pedido medir su impacto en el mercado laboral para diseñar posibles medidas de mitigación.

En una entrevista concedida a Europa Press, Miriam González ha acusado a los partidos con representación en el Congreso de haber "cerrado" el debate sobre la evolución de la IA y cree que la atención política que se está dedicando actualmente a esta herramienta es "cero".

Bajo su punto de vista, tanto España como toda Europa ha perdido una primera parte de acceso a esa IA a la hora de "estar involucrados en los grandes modelos de lenguaje", excepto "un poquito" en Francia y Alemania.

Por ello, ha planteado la posibilidad de implantar un modelo similar al de Japón, en el que se debata sobre la inclusión de la IA como "factor de productividad" en todos los sectores, sobre todo en aquellos en los que España sea "puntera".

"Tiene que ser algo que se haga tanto con los actores del mercado como con el poder público (...) Tenemos además un montón de observatorios en el país, que nadie sabe qué es lo que están observando la mayoría, una de las cosas que hay que empezar a observar es el impacto de la IA en los distintos sectores", ha añadido.

Eso sí, Miriam González ha precisado que no le gusta "mucho" hablar de Pactos de Estado, alegando que es lo que utilizan los partidos "cuando no saben qué proponer". Su partido propone "volver a poner en España la tecnología como una de las grandes patas de la educación".

ACABAR CON LOS AFORAMIENTOS

Con todo, la presidenta de Democracia 21 ha planteado una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos. "Creo que los padres constitucionales tenían que haberse recusado de poder aprobar un aforamiento cuando ellos eran diputados y senadores y se dieron un privilegio a sí mismos", ha sostenido.

Sin embargo, ha precisado que sus líneas fundamentales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no implican otras reformas constitucionales, recalcando que su petición es que "se cumpla la Constitución".

Al ser preguntada por el debate entre la monarquía o república, Miriam González considera que "no es la prioridad ahora".

SU POSICIÓN SOBRE LA AMNISTÍA

En cuanto a la situación actual en Cataluña, la presidenta de Democracia 21 ha dicho que ella no hubiese hecho una amnistía como lo ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez: "Una medida de ese impacto no se puede poner encima de la mesa sin haber pedido un mandato electoral".

No obstante, una vez aprobada esta medida, Miriam González cree que la sociedad catalana como la españa "han dado una lección de madurez a los políticos mirando hacia el futuro", poniendo como ejemplo los debates "muy cruciales" como la vivienda o la educación.

Sobre el debate de las lenguas cooficiales, Miriam González ha detectado que la situación "es ahora muy distinta de donde se estaba hace unos años". "Lo que quiero para todos los jóvenes, tanto en Cataluña como en cualquier otro sitio, es que hablen el máximo número de lenguas posibles", ha señalado.

¿QUÉ OPINA SOBRE ISRAEL?

En cuanto a su postura sobre el reconocimiento del Estado palestino, Miriam González ha precisado que Democracia 21 no tiene ahora mismo una posición oficial porque se está centrando en esta campaña política, pero ella personalmente cree que la situación que se está viendo por parte del Gobierno de Israel es "inaceptable".

En cualquier caso, ha diagnosticado como "uno de los problemas" que hay actualmente en Europa y en España es la "pérdida de poder" en la región: "Ahora nos centramos en las declaraciones de unos y de otros, y quizá deberíamos dejar también un poco de impacto de volver a recuperar influencia real en la región. Prácticamente estamos de espectadores mirándolo todo como si fuese un partido de tenis".

Asimismo, ha recalcado que las relaciones comerciales con Israel "son complejas" porque existen dependencias en algunas áreas de ciberseguridad y de tecnología "que toda Europa tiene que considerar". "Y desde luego todas esas posturas hay que coordinarlas dentro de la Unión Europea que es el único sitio que podemos conseguir influencia", ha apostillado.

NO TEME VOLVER A MONTARSE EN EL AVE

La presidenta de Democracia 21 también se ha referido al accidente ferroviario de Urda, sosteniendo que la inversión en España "no está al nivel que tiene que tener" y poniendo el foco en las "estructuras de comando" en las empresas públicas.

Según ha dicho, ella no tiene miedo de montarse en el AVE, pero sí que entiende la "prevención" de la sociedad después de los dos últimos accidentes.

En cuanto al escenario postelectoral, Miriam González ha reivindicado sus medidas concretas para estos comicios del 29 de noviembre, apostillando que su partido apoyará a la formación que esté dispuesta a aprobar las medidas "irrenunciables" en los primeros 20 días de Gobierno.

Del mismo modo, ha defendido que Democracia 21 es un "proyecto nacional de futuro" que no solo se queda en las elecciones generales del 29 de noviembre: "Cuando me comprometo a las cosas, me comprometo con permanencia".