Actualidad política en España, en directo: última hora de la UCO, el caso Koldo y Pedro Sánchez

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ,interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2024, en Madrid (España).
Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ,interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2024, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 8:55
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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él.

   En concreto se ha referido a Cristian Corvillo, señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

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Sánchez se desvincula de los detenidos en el 'caso Koldo': "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo"

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él.

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