Actualidad política en España, en directo: última hora de la UCO, el caso Koldo y Pedro Sánchez

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ,interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2024, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desvinculado por completo de los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el 'caso Koldo' y asegura que ninguna de las personas involucradas tiene "nada que ver" con él.

En concreto se ha referido a Cristian Corvillo, señalado como su antiguo chófer durante su etapa como secretario general del PSOE, antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

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