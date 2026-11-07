Illa acusa al gobierno de Ayuso de tener "mucha cara" por beneficiarse de las regiones periféricas

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, tiene "mucha cara" porque dice bajar impuestos pero se beneficia de un efecto de capitalidad y de la prosperidad de las regiones periféricas.

Así lo ha manifestado en una entrevista a 'El Nacional' recogida por Europa Press este sábado al ser preguntado por la presión fiscal en Catalunya con respecto a Madrid u otros territorios.

En este sentido, Illa ha expresado que el de la Comunidad de Madrid no es un modelo exportable: "Usted no gestiona mejor; usted lo está privatizando todo. Usted se está beneficiando de este efecto. Está desplazando las bases fiscales en Madrid y empobreciendo al resto de territorios. Este no es el modelo que queremos".

29N

Sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, Illa ha dicho que su pronóstico es que seguirá habiendo un gobierno encabezado por Pedro Sánchez por la movilización que ve en la ciudadanía y por lo que ha pasado recientemente en países como Brasil, Israel o Estados Unidos, donde el mensaje ha sido que la gente quiere "paz, decencia, servicios públicos, administraciones que piensen en el conjunto de la ciudadanía y no en determinados grupos de intereses".

Sobre si la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) deja a Sánchez sin cortafuegos, ha dicho que Puente ha hecho lo que sentía que tenía que hacer y no ha habido ninguna otra consideración: "Esto ennoblece la política. Una frase emblemática con la que acabó: 'no todos somos iguales', su actitud la refuerza".

En relación a la posibilidad de que la advertencia de Puente sobre el funcionamiento del AVE Barcelona-Madrid pueda provocar temor a usar esta línea, Illa ha dicho que no le preocupa, que ahora hay una crisis reputacional con respecto a la alta velocidad, porque ha habido dos accidentes muy relevantes en 10 meses, pero que el sistema es "seguro", según los expertos.

Lo que hay que hacer ahora, según el presidente de la Generalitat, es "invertir a fondo para actualizarla", por lo que ha pedido que se haga, que por encima de todo se preserve la seguridad y que el servicio resulte lo menos afectado posible.

Sobre Sánchez, ha dicho que es es una persona que ha vivido muchos episodios y que tiene una capacidad de resiliencia personal alta, aunque el lunes, durante su visita a Barcelona, no vio afectado: "Nadie, ningún dirigente político, se queda indiferente cuando ve de primera mano una tragedia de este tipo".

Sobre las inversiones en Catalunya durante los últimos 8 años, Illa ha dicho que hay un recorrido de mejora, pero que si se miran las cifras en números absolutos han crecido porque ha crecido el conjunto de la economía.

"Nosotros propusimos un mecanismo estructural para resolver esta cuestión, que es el Consorcio de Inversiones, que no recibió el apoyo de Junts per Catalunya y estamos buscando una fórmula para ponerlo en práctica", un mecanismo que garantice que aquellas inversiones financiadas por el Estado en Catalunya sean ejecutadas por un consorcio en el que esté presente la Generalitat.

Sobre la posibilidad de un gobierno PP-Vox, Illa ha dicho que "este es un escenario que no se producirá", y sobre la formación que encabeza Santiago Abascal ha dicho que lo que quiere es uniformizar España, eliminar el autogobierno de Catalunya y "españolizar Catalunya", y ha criticado que Junts diga que está en medio.

"¿En medio de qué? Aquí hay dos opciones: o seguir progresando o una involución. ¿Cómo puedes estar tú al lado de partidos que se han manifestado 15 veces contra la ley de amnistía? ¿Que han trabajado activamente para que el catalán no sea oficial? ¿Con PP y Vox, que dicen que quieren eliminar el autogobierno? ¿Cómo puedes estar flirteando con partidos que dicen que quieren eliminar los medios de comunicación públicos en Catalunya?", ha lamentado.

DIMISIÓN DE RIVAS

Sobre la dimisión de su jefe de Gabinete, Eduard Rivas, por una investigación sobre presuntos contratos irregulares en Esparreguera (Barcelona), donde fue alcalde, Illa ha dicho que es una persona "de una categoría humana muy alta" y que no tiene más que palabras de agradecimiento por el trabajo que ha hecho.

"Se ha explicado con mucha claridad todo lo que ha habido, y él ha explicado también los motivos de la renuncia y con un grado de autoexigencia por parte del señor Rivas respecto a cómo entiende él el desarrollo de sus funciones que es encomiable", ha señalado, y ha reiterado que no todos son iguales.

BLOCUS

Preguntado sobre la actuación de los Mossos el pasado fin de semana para evitar nuevos disturbios vinculados al fenómeno 'Blocus', sobre la que la CUP asegura que se hicieron registros por perfil racial, Illa ha subrayado que fue "impecable" y le ha trasladado su apoyo y reconocimiento al cuerpo policial catalán.

Sobre los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, que se saldaron con 130 detenidos y varios comercios vandalizados, Illa ha dicho que "quien la hace la paga", que llegarán a conocer quién está detrás de esto y que, si son menores, se responsabilizarán los padres.

POSIBLE SUCESOR DE SÁNCHEZ

Sobre si se ve como un posible candidato a sustituir a Sánchez al frente del Gobierno central, Illa ha dicho que el actual presidente "tiene futuro todavía en España, y bastante" y ha vaticinado que el 29 de noviembre volverá a ser presidente.

"Yo ahora estoy muy centrado en Catalunya, me siento muy honrado de tener esta responsabilidad. Esto requiere mucha dedicación, que lo hago con mucho gusto, y mi planteamiento ahora está 100% en Catalunya", ha zanjado.