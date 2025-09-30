Amazon quiere duplicar las exportaciones anuales de las pymes españolas en su tienda para 2030

Amazon se ha marcado el objetivo de duplicar las exportaciones anuales de las pymes españolas que venden en su tienda, hasta alcanzar los 2.000 millones de euros en 2030. Para avanzar en este objetivo, la compañía colabora con ICEX en un nuevo programa, Impulsa, para apoyar a las pymes españolas en su expansión internacional.Con el programa Impulsa, Amazon e ICEX quieren contribuir a impulsar la internacionalización de las pymes españolas ya consolidadas en el mercado español para aumentar su presencia internacional.Esta iniciativa se suma a otras acciones conjuntas de ICEX y Amazon, como el programa de formación gratuito Despega, que ya ha capacitado a más de 50.000 empresas y emprendedores españoles en áreas como el marketing digital, venta online, logística o internacionalización.