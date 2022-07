Jaime Segalés, amigo y compañero del grupo de música de Miguel Ángel Blanco, ha reconocido que el asesinato del concejal popular le produjo un shock porque, aunque ya habían sido advertidos de ese más que posible desenlace, "eliges pensar en otra posibilidad". "Yo hasta que no lo ví en la caja (mortuoria) en Ermua no me lo creí, no me lo creí de verdad. Lo sabes, lo has visto en la radio, en la televisión, pero yo tuve que ir a verlo", ha aclarado.