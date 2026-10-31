Amplia presencia policial en el centro de Valencia ante las amenazas de Blocus

Valencia, 31 de octubre de 2026. En el centro de Valencia se mantiene una amplia presencia policial, así como en las inmediaciones de la estación del Norte y en la calle Colón a raíz de las convocatorias por redes sociales del grupo Blocus ante posibles disturbios como los ocurridos en Barcelona y Bilbao. Agentes de Policía Nacional también se han desplegado en algunas de las calles de esta céntrica zona donde muchos comercios han protegido sus escaparates con paneles desde este viernes, e incluso algunos comercios han llegado a cerrar varias horas antes de su hora habitual de cierre. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.