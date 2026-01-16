Andalucía abre en San Fernando "un centro referente nacional" para pacientes con Parkinson

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tachado este jueves de fracaso el nuevo modelo de financiación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer a las comunidades con el único apoyo de Cataluña. Moreno ha pedido retirar la propuesta y abrir una nueva negociación que respete el principio de igualdad entre territorios. Así lo ha dicho durante su visita a las obras de Valcárcel en Cádiz, provincia donde también ha inaugurado un nuevo centro especializado en la atención y cuidados de pacientes con Parkinson. Con apenas un mes en funcionamiento, ya se ha consolidado como un centro de referencia nacional.