Andalucía apela a su "autonomía financiera" y avisa a Montero que seguirá bajando impuestos

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha reivindicado este martes la "autonomía financiera" de la comunidad autónoma y su apuesta por bajar impuestos sin que los servicios públicos queden "desatendidos", algo que va a mantener, según ha avisado en un mensaje dirigido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno central, María Jesús Montero."No vamos a hacer el infierno fiscal que la señora (María Jesús) Montero se llevó de Andalucía" cuando era consejera y fue nombrada ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2018, ha avisado en esa línea Carolina España durante su intervención en un panel sobre 'Crecimiento económico y desarrollo empresarial' enmarcado en la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro', organizado en Sevilla por Europa Press.