Andalucía ha atendido 159 incidencias por lluvias y lamenta la "imprudencia" de algunos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho balance este lunes de las incidencias atendidas en Andalucía como consecuencia de las borrascas que han obligado a activar hasta dos es alert. Han sido en total 159, de las cuales 74 se han concentrado en la provincia de Almería.En declaraciones a los medios, el consejero Sanz ha lamentado la "imprudencia" de algunos ciudadanos que, pese a la "extrema peligrosidad" que implica activar un es alert, han realizado, por ejemplo, desplazamientos por carretera. "Es una imprudencia. Hago un llamamiento a atender los consejos", ha subrayado Antonio Sanz.