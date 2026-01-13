Andalucía denuncia falta de información del CPFF sobre financiación a menos de 24 horas

El Gobierno andaluz ha criticado este martes la falta de "información a menos de 24 horas" de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Asistimos necesitados de información y de documentación; queremos los papeles en los que se basa este modelo de financiación", ha manifestado la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, sobre la reunión de mañana en Madrid.