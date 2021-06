"Sin Andalucía, España no sale de la crisis, debe jugar un papel capital en los fondos europeos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que Andalucía debe tener una función clave en el reparto, la gestión y la ejecución de los fondos de recuperación 'Next Generation EU', unos fondos que, en su opinión, han generado muchas expectativas que no han sido "bien manejadas", al pensar que su tramitación sería más ágil, más eficiente y transparente. "Sin Andalucía, España no sale de la crisis. Y, por tanto, en esos fondos debe jugar un papel capital", ha subrayado. Éste, según ha comentado, será uno de los asuntos que llevará el próximo día 17 de junio a la reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle, entre otras cuestiones, que Andalucía puede liderar este proceso de recuperación. "Espero, deseo y confío en que atienda nuestras reivindicaciones, porque no van a ser mis reivindicaciones, ni las de mi Gobierno, van a ser las de todos los andaluces", ha señalado, comunicando que el martes 15 de junio realizará una ronda de contactos con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para, precisamente, trasladar a Pedro Sánchez las propuestas conjuntas de Andalucía. De esta cuestión ha informado durante la presentación del nuevo Anuario Joly Andalucía, que ha tenido lugar en Sevilla y a la que también han asistido el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet; el presidente del Grupo Joly, José Joly; y el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, entre otras autoridades. Durante su intervención, Moreno se ha mostrado convencido de que Andalucía tiene vocación de liderar este nuevo tiempo. "Este año va a ser el de la exitosa campaña de vacunación, el año en el que vamos a construir de nuevo nuestro futuro", ha manifestado.