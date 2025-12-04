Andalucía insta a Montero a dar "explicaciones a las mujeres" sobre Salazar

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha instado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a dar "explicaciones a las mujeres" sobre si ha estado "protegiendo" al exasesor del presidente del Gobierno y socialista sevillano Francisco Salazar, contra el que se han recibido en el seno del PSOE denuncias por presunto acoso sexual.