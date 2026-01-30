Andalucía plantea establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este viernes el impulso del Gobierno regional, en los ámbitos correspondientes, de las propuestas consideradas claves para establecer un nuevo marco que permita erradicar el acoso y el ciberacoso, y que tienen que ver con establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.