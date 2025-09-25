Andalucía reafirma en el X aniversario de los ODS su compromiso con la sostenibilidad

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presidido este jueves el X aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) organizado por la Fundación MAS, donde ha defendido la importancia de "saber conjugar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo socioeconómico, porque esa es la clave para garantizar un futuro más justo, verde y solidario, sin dejar a nadie atrás".Catalina García ha recordado que los ODS, aprobados por Naciones Unidas en 2015, "han marcado un antes y un después en la forma de entender el desarrollo global, situando la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de las personas en una hoja de ruta compartida". La consejera ha sostenido que "estos objetivos son una llamada a la acción que nos recuerda que este cambio depende de todos: gobiernos, empresas, sociedad civil y de cada ciudadano".