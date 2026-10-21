Andalucía vacuna contra la gripe desde hoy a mayores de 60 años y cuerpos de seguridad

Sevilla, 21 de octubre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha recordado que este miércoles comienza una nueva fase en la campaña de vacunación antigripal con la incorporación de los últimos grupos para los que está recomendada: las personas de 60 años o más, los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, además de profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.