Andueza (PSOE) asegura que el PP está "dispuesto a lo que sea con tal de alcanzar el poder"

Bilbao, 1 de marzo de 2026. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), Eneko Andueza, ha reivindicado la necesidad de "seguir apuntalando" la democracia porque "hay partidos como Vox que quieren acabar con ella y otros como el PP que están dispuestos a lo que sea con tal de alcanzar el poder". En este sentido, ha asegurado que "el socialismo no va a tirar por la borda 50 años de trabajo" ante "el peligro real de perder lo conquistado" y va a "pelear en todos los rincones" para que no suceda. Andueza se ha pronunciado de este modo en el acto celebrado este domingo por el PSE-EE en recuerdo del 50º aniversario del mitin del PSOE del 15 de febrero de 1976 en la localidad guipuzcoana de Eibar, en el que han participado también el histórico dirigente socialista Ramón Jáuregui y el alcalde de Eibar, Jon Iraola, junto a cargos y simpatizantes socialistas. (Fuente: PSE)