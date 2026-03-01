Trump anuncia que ha accedido a hablar con la nueva dirigencia de Irán

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que la nueva dirigencia de Irán instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei ha pedido hablar con Washington y que él ha accedido a ello.

"Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían de haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado", ha afirmado Trump desde su mansión de Mar-a-Lago en una entrevista telefónica con la revista 'The Atlantic'.

Al ser interrogado por cuándo serían esas conversaciones, si hoy o mañana, Trump no ha querido concretar. "No puedo decirle eso", ha afirmado antes de recordar que algunos de los iraníes que han participado en las últimas negociaciones han muerto en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

"La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe", ha destacado. Deberían de haberlo hecho antes. Se han pasado de listos", ha argumentado.

El mandatario estadounidense ha sido también preguntado por la duración de la campaña de bombardeos iniciada el sábado y por si afectará a la voluntad de la oposición interna para derrocar al Gobierno iraní. "Tengo que estudiar la situación cuando pase. No se puede contestar a esa pregunta", ha argüido. Sin embargo, ha expresado su confianza en que habrá un levantamiento contra la República Islámica que tendrá éxito y ha mencionado las celebraciones en las calles de Irán y el apoyo de los emigrados en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

Así, ha manifestado su satisfacción por la reacción del pueblo iraní. "Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus lugares. Creo que es un lugar muy peligroso ahora mismo", ha indicado. "La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas", ha añadido.

A nivel interno, Trump ha asegurado que el ataque a Irán no afectará a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre y ha recordado los éxitos económicos de su gestión. "Tenemos la mejor economía que haya tendido nunca el país. No se escucha más porque personas como usted no escribe sobre ello adecuadamente, pero la economía está para salirse por el tejado y en algunos casos ya lo ha hecho", ha resaltado.

De hecho, ha asegurado que el efecto del ataque contra Irán sobre el precio del petróleo no será tan grande sobre los bolsillos de los estadounidenses. "Podría haber provocado un gran aumento del precio del petróleo si las cosas hubieran ido mal", ha argumentado. "Veremos lo que pasa. La gente llevaba 47 años deseándolo. Llevan 47 años asesinando a gente y ahora se les ha vuelto en contra", ha remachado.