Àngel Llàcer protagoniza el baño solidario de L’Aquàrium en el cierre de su 30 aniversario

El actor y director de teatro Àngel Llàcer ha participado en el tradicional baño solidario de L'Aquàrium de Barcelona. La entidad organiza anualmente este encuentro para destinar 5.000 euros a causas benéficas. Este año la recaudación irá dirigida a FundAME, la fundación que trabaja para mejorar la vida de las personas con Atrofia Muscular Espinal. Una iniciativa que combina solidaridad y compromiso con quien más lo necesita. Llàcer se ha sumergido en el Oceanario con tiburones y más de 80 especies marinas para anunciar la recaudación de este año. Esta ayuda se destinará a la investigación de la Atrofia Muscular Espinal, al acceso a los tratamientos y a ayudar a las familias afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. Este acto marca la recta final de la celebración del 30 aniversario de L'Aquàrium. El centro marino ha transformado sus instalaciones para incorporar nuevos espacios inmersivos e interactivos para toda la familia. El baño solidario ha servido también para anunciar la programación de Navidad que contará con experiencias familiares, un paje real en del fondo del mar y animaciones de la mascota Tibu, entre otras actividades.